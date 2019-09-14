Женщина месяц кашляла, а потом впала в кому и лишилась ног

Жительница Великобритании пережила девять недель комы, ампутацию ног, руки и трех пальцев на другой руке, а началось все с обычного кашля, сообщает Daily Mail.

Женщина, работающая медсестрой в Уэлсе, около месяца ходила на работу с кашлем, не придавая ему большого значения.

Когда же она все-таки обратилась за медицинской помощью, было уже слишком поздно – у нее развились острый сепсис и пневмония. Стали отказывать органы, а затем она и вовсе впала в кому, из которой вышла только спустя девять недель.

Этим не ограничились ее беды – у пациентки начали образовываться сгустки крови, закупоривавшие сосуды. Кровь попросту не поступала к конечностям, из-за чего их пришлось ампутировать. Удалось сохранить только правую руку, на которой отняли три пальца.

Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Теперь британка собирает средства на протезы.

Сепсис – инфекционное заболевание, которое характеризуется острой системной воспалительной реакцией организма в ответ на попадание в кровь инфекции или токсинов.