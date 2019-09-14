Житель Алтая обокрал ювелирную лавку из-за 3 тысяч рублей

Житель Алтайского края задержан по подозрению в краже ювелирных украшений из торговой точки на турбазе в Горном Алтае. Как сообщает МВД по Республике Алтай, он признался, что продал большинство краденых вещей за 3 тысячи рублей.

Разнорабочий одной из туристических баз в селе Менжерок пояснил стражам правопорядка, что во время распития спиртного по случаю окончания сезона у него возникла идея похитить ювелирные украшения из торговой витрины в административном здании.

Он собрал изделия из золота и серебра, а затем поймал попутку, на которой добрался до дома. Большинство краденых вещей 32-летний селянин продал водителю автомобиля всего за 3 тысячи рублей. Оставил только цепочку и браслет, которые подарил супруге.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Ущерб от его действий оценивается в 300 тысяч рублей.