15 сентября в Алтайском крае пройдут дожди и грозы

В Алтайском крае ожидается ненастная погода в воскресенье, 15 сентября, сообщает краевой ЦГМС.

Температура воздуха днем, по прогнозу синоптиков, будет от +16°C до +21°C. В отдельных районах пройдут дожди и грозы. Скорость ветра при порывах может достигать 13 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +18°C до +20°C. Пасмурно, во второй половине дня возможен дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Отметим, что в дальнейшем прогнозируется потепление. К середине недели дневная температура может достигнуть +25°C.