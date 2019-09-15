"Отчаянную домохозяйку" Хаффман осудили за мошенничество

Американская актриса Фелисити Хаффман, известная россиянам ролью Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", осуждена за мошенничество, сообщает CNN. Ее приговорили к 14 дням тюрьмы, 250 часам исправительных работ и 30 тысячам долларов штрафа.

Как установлено следствием, она вступила в сговор с группой лиц и хотела дать 15 тысяч долларов взятки, чтобы ее дочь зачислили в престижный вуз.

Однако преступление выявили правоохранители и предъявили актрисе обвинение. Признание вины существенно смягчило наказание.

Стоит отметить, что Хаффман далеко не единственная обвиняемая в этом деле. По результатам операции по борьбе с взяточничеством, прозванной "Тоска по университету", задержаны около 50 человек.

Среди них есть и другие знаменитости. Например, актриса Лори Лафлин (сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", 2008-2013) заплатила 500 тысяч долларов, чтобы ее дочерей, никогда не занимавшихся греблей, зачислили в спортивную команду университета по этому виду спорта.