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Препарат от диабета улучшил работу мозга после травм и инсультов

, ИА "Амител"
Исследование проводили на мышах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что лекарство от диабета метформин может улучшить восстановление мозга у мышей после травм и инсультов, сообщает издание Medical Note со ссылкой на научный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances.

Правда, благоприятный эффект распространяется только на самок. После приема препарата они демонстрировали сообразительность только на 20% хуже, чем молодые здоровые особи.

А вот у самцов эффект блокировался тестостероном. В результате они показали те же результаты, что и грызуны, которым не вводили препарат.

На основании этого исследования ученые сделали вывод, что метформин способен вызвать рост стволовых клеток в мозге.

Они считают, что нужно исследовать возможность назначения препарата при восстановлении после инсульта и черепно-мозговых травм.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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