Историк рассказал, как составить генеалогическое древо

Тем, кто решил составить свое генеалогическое древо, нужно быть готовым к кропотливому и длительному исследованию, рассказал "Российской газете" председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

Первым шагом должно стать обращение к старейшим членам семьи: бабушкам и дедушкам. Следует записать их рассказ, а уже с имеющимися данными обратиться в архивы.

"Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, – предупредил Мосин, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу".

Он также рассказал, что следует быть готовым к тому, что изучаемые документы могут быть крайне сложны для прочтения. Ведь они были написаны в прошлые века, а язык и письмо с протяжением времени существенно изменились.

Также эксперт предостерег от обращения к "специалистам", которые предлагают услуги за большие деньги.

"Легко нарваться в составлении родословной на мошенников, они за большие деньги могут составить вам генеалогическое древо, которое и близко не будет принадлежать вашему роду", – рассказал Мосин.

Ранее были названы 25 самых распространенных в России фамилий.