Роскачество включило новинки 2019 года в рейтинг смартфонов

Роскачество обновило топ-10 смартфонов, совместно с ICRT протестировав сотни моделей гаджетов, в том числе новинки 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам анализа полученных результатов сразу две новые модели включены в рейтинг лучших: Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

В результате в первую десятку вошли сразу шесть представителей модельного ряда Samsung Galaxy и по два – Apple iPhone XS и Huawei P30.

При этом первые пять строчек заняли модификации Samsung Galaxy: S10+, Note 10+, S10 и Note 10 и Note 9.

Десятку дополнили смартфоны, разместившиеся в следующем порядке: Apple iPhone XS Max, Huawei P30, Samsung Galaxy S10е, Apple iPhone XS и Huawei P30 Pro. Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 выпали из топ-10, сместившись на 11-е и 12-е места.

Отметим, что испытания проходили на одинаковом оборудовании, где гаджеты сравнивали по 10 основным критериям качества и безопасности: камера и видео (25% оценки), дисплей (20%), производительность (15%), музыка (10%), батарея (7,5%), звонки (5%), прочность (5%), удобство использования (5%), навигация (5%) и функциональность (2,5%).