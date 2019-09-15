Первые умные очки Huawei поступили в продажу

Китайская компания Huawei впервые выпустила в продажу умные очки, сообщает iReactor. Они разработаны совместно с южнокорейским производителем оправ Gentle Monster.

Устройство имеет постоянную связь со смартфоном. Оно оснащено встроенными динамиками, голосовым помощником и несколькими сенсорами.

Разработчики решили выбрать внешний вид, схожий с обычными очками, отказавшись от различных кнопок и камер.

Анонсированы некоторые особые функции гаджета. Например, он способен подавлять внешний шум при разговоре по мобильной связи.

Корпус очков защищен от попадания влаги, грязи и пыли, так что обладателям новинки можно будет не опасаться попадания под ливень или пылевую бурю.

Стоимость умных очков сейчас составляет около 300 долларов. Это почти 20 тысяч рублей.