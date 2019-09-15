Унитаз из чистого золота похитили из родового дворца Черчилля

Унитаз из 18-каратного золота похитили из дворца Бленейм, в котором родился премьер-министр Великобритании (1940-1945 и 1951-1955 гг.) Уинстон Черчилль, сообщает ТАСС.

Неизвестные ночью проникли в здание, которое сейчас функционирует как музей, демонтировали и украли экспонат стоимостью около миллиона фунтов стерлингов (80 млн рублей).

Так как сантехника из драгоценного металла была подключена к канализации и посетители использовали ее по назначению, после кражи дворец подтопило нечистотами.

Полицейские графства Оксфордшир задержали подозреваемого, но местонахождение золотого унитаза до сих пор остается неизвестным.

Отметим, что создал столь необычное произведение художник-концептуалист Маурицио Каттелан, назвав его "Америка".

Каттелан известен сразу несколькими скандальными работами. В их числе статуи молящегося на коленях Адольфа Гитлера и убитого метеоритом Папы Римского.