Муж и мать Заворотнюк прибыли к ней в больницу. Они взволнованы

Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев и ее мать народная артистка России Валентина Заворотнюк срочно прибыли в больницу, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, родственники во взволнованном состоянии направились в московское медучреждение, в котором находится актриса.

Ранее стало известно, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" прекратили оказывать медицинскую помощь. Это аргументируют ее состоянием здоровья – польза от лекарств на такой стадии болезни становится меньше, чем вред от них.

По словам продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, у Заворотнюк диагностирована последняя стадия рака. По его словам, врачи ожидают, что жить ей осталось несколько дней.