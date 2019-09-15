Новое землетрясение зафиксировано на Алтае

Очередное землетрясение зафиксировано в Республике Алтай утром 15 сентября, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Толчки магнитудой 3,5 зафиксированы в 11:22 по местному времени. Их эпицентр пришелся на Онгудайский район. Интенсивность в центре составила 4,1 по оценке MSK64. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Стоит отметить, что двумя днями ранее Алтай пережил сразу три землетрясения, в том числе пятибалльные. Они были настолько ощутимы, что самостоятельную эвакуацию с временной приостановкой деятельности осуществили 12 школ и 8 детских садов.