Самого опытного российского космонавта исключили из отряда

Главная медицинская комиссия приняла решение исключить из отряда самого опытного из нынешних российских космонавтов, сообщает РИА "Новости".

Эту информацию подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он отметил, что решение комиссии окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда. Для этого требуется сбор подписей межведомственной комиссии.

Федор Юрчихин рассказал, что к его здоровью возникли вопросы, но он хотел бы отправиться в короткую и интересную по задачам экспедицию, например, облететь Луну.

За время работы Юрчихин почти 60 часов провел в открытом космосе. Суммарная продолжительность его полетов составила 672 суток 21 час.

В настоящее время в российском отряде 25 космонавтов и 8 кандидатов в космонавты.