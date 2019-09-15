Фанатки "Иванушек International" подрались за футболку солиста в Новосибирске

Фанатки группы устроили драку за футболку, брошенную в толпу, на концерте в Новосибирске.

Бросать футболки в толпу — старая традиция группы. Кирилл Туриченко снял с себя футболку и бросил ее со сцены, после чего среди слушателей началась потасовка. После драки, некоторые из ее участниц оказались в травмпункте.

На своей странице в Instagram Кирилл рассказал, что группа задумалась о том, чтобы прекратить бросать со сцены футболки с автографами.

"Шок! Наша традиция — бросать футболку с автографами — переросла в драку со снятием побоев в травмпункте. Теперь думаю, отказаться ли от этой традиции?" — написал артист.

Его подписчики осудили девушек. развязавших драку и предположили, что подобный случай был единичным.