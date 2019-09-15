Четыре человека погибли, отравившись газами гнилого картофеля, в Челябинске

Четыре человека, в том числе 16-летний подросток, погибли от паров сгнившего картофеля в Челябинске, сообщают "РИА Новости".

"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка", — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, мужчины пытались почистить помещение и отравились парами гниющего картофеля.

Следователи устанавливают все детали происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.