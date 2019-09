Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив российского школьника

Песни All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana включены в культурный норматив школьника, сообщают "РИА Новости".

Пилотный проект по введению культурных нормативов реализуется в восьми регионах России с 1 сентября. Проект работает в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

Идея проекта заключается в посещении спектаклей, выставок, и просмотре кинофильмов.

В культурный норматив вошли так же: фильмы Стивена Спилберга и Андрея Тарковского, песни Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Андрея Макаревича, картины многих знаменитых художников.