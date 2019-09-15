Котятам снежного барса, живущим на Алтае, присвоили имена

Всемирный фонд дикой природы присвоил имена котятам снежного барса, живущим на Алтае, сообщают "РИА Новости".

"Теперь под именами Кай и Герда котята официально зарегистрированы в специальной электронной системе регистрации снежных барсов "Ирбис", — рассказал старший координатор Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Впервые котята были сфотографированы фотоловушкой в 2017 году на плато Укок. Их матери тогда дали имя Южанка.

Конкурс на выбор имен для котят был инициирован в 2019 году. Вариантов было около 300. Из них выбрали два, чаще всего встречающихся. Победителями голосования стали имена Кай и Герда. Пользователи, предложившие их, получат памятные сувениры.