Пожилой таксист въехал в группу пешеходов в Японии

Автомобиль, за рулем которого находился пожилой таксист, выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов в Японии, сообщают "РИА Новости".

По сообщению полиции, инцидент произошел в вечернее время, около 21:20 в субботу. Автомобиль вылетел на тротуар и протаранил группу людей.

Пострадали 7 человек, одна девушка получила серьезные травмы.

Водителем такси оказался 75-летний дедушка. Он утверждает, что не помнит того, как сбил пешеходов.

Полиция города Нагоя устанавливает обстоятельства происшествия. Данных о состоянии пострадавших нет.

Местные телеканалы не располагают другой информацией касательно инцидента.