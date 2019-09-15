Россиянин, приговоренный к смертной казни, зарезал сотрудника росгвардии

Подозреваемым в убийстве сотрудника росгвардии в Южно-Сахалинске оказался 51-летний житель Сызрани, приговоренный к смертной казни в 1995 году, сообщает Lenta.ru.

Конфликт между мужчинами произошел в ночь на 14 сентября. Росгвардеец сделал замечание нетрезвой спутнице подозреваемого за курение в неположеном месте. Женщина набросилась на сотрудника и стала бить его, а подозреваемый начал снимать все на телефон. Когда 23-летний сотрудник росгвардии попытался забрать гаджет, мужчина три раза ударил его ножом в область сердца.

Очевидцы вызвали скорую, которая приехала через 15 минут, но спасти молодого человека не удалось.

Отмечается, что в 1995 году подозреваемый был приговорен к смертной казни, но позднее наказание было заменено на 25 лет тюрьмы.