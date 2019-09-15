Волки напали на группу людей в Крыму

В Симферопольском районе Крыма волки напали на трех человек, сообщает "Газета.ru".

В МЧС по региону рассказали, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Один из животных, напавших на людей, был застрелен примерно через полтора часа после нападения.

Спасатели неоднократно предупреждали крымчан и гостей полуострова о необходимости быть внимательными и осторожными. Также они рекомендовали не оставлять без присмотра детей.