Врач-кардиолог посоветовал навсегда отказаться от томатов

Кардиолог из США Стивен Гандри рассказал, что от употребления томатов стоит отказаться, сообщает "Российская газета".

Опасным для здоровья может быть содержащийся в них белок лектин, который используется растением для борьбы с вредителями.

В организме человека, по мнению кардиолога, белок может вызвать воспалительные процессы и ряд заболеваний.

Гандри связал лектин с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.

При этом ранее исследователи выяснили, что употребление томатов снижает риск возникновения жировой болезни печени, воспалений и появления злокачественных новообразований.