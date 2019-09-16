Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве своей младшей сестры

17-летнюю девушку в Башкирии заподозрили в убийстве своей семилетней сестры, сообщает "Газета.ру".

Следствие предполагает, что девочка капризничала, чем мешала старшей сестре делать уроки.

Подросток отвела девочку в баню и засунула ее голову в таз с водой. Уточняется, что она держала сестру так дот тех пор, пока та не захлебнулась.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В правоохранительных органах рассказали, что ранее девушку не привлекали к ответственности. Семья, в которой проживали дети, была благополучной и никаких предпосылок к совершению подобного рода преступления не было.