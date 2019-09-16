Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве своей младшей сестры

17-летнюю девушку в Башкирии заподозрили в убийстве своей семилетней сестры, сообщает "Газета.ру".
Следствие предполагает, что девочка капризничала, чем мешала старшей сестре делать уроки.
Подросток отвела девочку в баню и засунула ее голову в таз с водой. Уточняется, что она держала сестру так дот тех пор, пока та не захлебнулась.
В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
В правоохранительных органах рассказали, что ранее девушку не привлекали к ответственности. Семья, в которой проживали дети, была благополучной и никаких предпосылок к совершению подобного рода преступления не было.
Комментарии
Ровно половина "новостей" у амика про смерть.
Сегодня похоже 90% процентов о травмах, смерти, убийствах. Неужели больше не о чем писать ?
Так он уже давно не новостной сайт, а сайт "происшествия". Новостным он был лет 6 тому назад.