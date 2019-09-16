Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Минтруд определил самую высокооплачиваемую вакансию в России, сообщает РИА "Новости".
Ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Сотруднику на этой должности предлагают зарплату в 430 тысяч рублей. Директор Рыбсоюза отметил, что обычно за такую работу предлагают 200 тысяч рублей, но при срочной необходимости в работнике она может резко расти.
На втором месте по уровню зарплаты расположились пилот воздушного судна и начальник сектора угледобывающей промышленности. Их месячный заработок составляет 330 тысяч рублей.
В Минтруде отметили, что все эти вакансии можно найти в интернете и откликнуться на них.
Комментарии
Ведущие тоже приносят большую пользу стране.Ещё и на корпоративах подрабатывают часами.
То есть всего три вакансии на всю страну.
Тебе же написали уже. Ещё петь можно на вечеринках зарабатывать.