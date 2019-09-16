Понедельник, 16 Сентябрь, 09:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,47
€ 71,53
Обь
84см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Настойчивая нарушительница со второй попытки попала под колеса автомобиля. Видео

, ИА "Амител"
Везение девушки оказалось недолговечным

Девушка-пешеход, дважды за минуту нарушив ПДД, угодила под машину в Сарове. Она перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель успел среагировать и объехать нарушительницу, благодаря чему удалось избежать несчастного случая. 

Настойчивая нарушительница, перейдя дорогу, продолжила путь не по тротуару, а по полосе автомобильного движения. Подойдя ко второму переходу, девушка не стала дожидаться остановки машин и решила снова перебежать по зебре. 

Во второй раз уйти от автомобиля не удалось. Она почти добралась до тротуара, но ее сбил кроссовер.

Девушка получила травмы, характер их не сообщается, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул"

Материалы по теме

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.09.2019 09:47
Кот.Без сапог.

Да уж... Водила теперь горя хапнет из-за этой самки человека..

16.09.2019 09:53
- гость -

Вопиющие нарушения.

16.09.2019 09:56
Я

Похоже под наркотой, адекватный так не сделает!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:51
Жители Республики Алтай меньше всех в России платят за "коммуналку" 0
09:35
Настойчивая нарушительница со второй попытки попала под колеса автомобиля. Видео 3
09:17
Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе 5
08:58
Молния ударила рядом с автомобилем на трассе Барнаул – Новосибирск. Видео 0
08:20
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России 3
08:02
Реально ли отдать за квартиру для семьи в новом "кирпиче" меньше трех миллионов 3
07:57
Храм, построенный на месте сожженной часовни, сгорел в Свердловской области 4
07:12
Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве своей младшей сестры 3
06:48
Джульетта: лучшие кинообразы шекспировской героини и интересные факты 1
06:13
Черный сентябрь: как Россия пережила самую масштабную серию терактов 0
23:40
Девушки нашли странный способ увеличения губ без пластиковой хирургии 6
23:13
Врач-кардиолог посоветовал навсегда отказаться от томатов 4
22:31
Три человека погибли в страшном ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск 4
22:12
Двенадцать человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске 0
21:48
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому 0
21:26
Возбуждено дело после смертельного тарана поездом вышки с тремя рабочими на Алтае 1
20:57
Волки напали на группу людей в Крыму 0
20:32
Ребенка на пешеходном переходе сбил водитель без прав: подробности ДТП в Барнауле 20
19:50
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ 0
19:20
Россиянин, приговоренный к смертной казни, зарезал сотрудника Росгвардии 6
18:41
Пожилой таксист въехал в группу пешеходов в Японии 0
18:12
Котятам снежного барса, живущим на Алтае, присвоили имена 0
17:40
Нефтяные объекты подверглись атаке дронов в Саудовской Аравии 1
17:10
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив российского школьника 4
16:42
Четыре человека погибли в Челябинске, отравившись газами гнилого картофеля 0
16:18
"Парк Ангелов" открыли на месте сгоревшей "Зимней вишни" в Кемерове 2
15:58
Фанатки "Иванушек International" подрались за футболку солиста в Новосибирске 4
15:24
"Ребенок пролетел несколько метров": несовершеннолетнего сбили на переходе в Барнауле 28
14:52
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда 0
14:31
Водитель Toyota Mark II насмерть сбил пешехода в Рубцовске и скрылся 3
13:57
Новое землетрясение зафиксировано на Алтае 0
13:28
До конца года в Бийске создадут 500 мест в яслях детских садов 1
12:58
Муж и мать Заворотнюк прибыли к ней в больницу 2
12:32
Пациент купил стент, чтобы спасти конечность. Хирургов обвинили в мошенничестве 19
11:59
Поезд протаранил вышку в Алтайском крае. Есть пострадавшие 0
11:25
Унитаз из чистого золота похитили из родового дворца Черчилля 5
10:57
Первые умные очки Huawei поступили в продажу 0
10:22
Роскачество включило новинки 2019 года в рейтинг смартфонов 2
09:49
Историк рассказал, как составить генеалогическое древо 0
09:31
"Отчаянную домохозяйку" Хаффман осудили за мошенничество 0
09:16
Названы 25 самых популярных в России фамилий 7
09:01
"Классный был фейерверк": Рубцовск уже третий день отмечает свое 127-летие 2
08:45
Препарат от диабета улучшил работу мозга после травм и инсультов 0
08:15
Lexus и Toyota в кювете: ДТП с тремя автомобилями на трассе Барнаул – Новосибирск 2
08:02
Лимфома – это рак или нет? Что это за болезнь и у кого она возникает 0
07:43
Барнаулец умер в супермаркете, пока стоял в очереди у кассы 11
07:30
15 сентября в Алтайском крае пройдут дожди и грозы 0
07:17
Врачи прекратили лечение Заворотнюк 3
07:03
Мейн-куны – огромные кошки, в которых невозможно не влюбиться 29
06:24
Цифры и факты о лесе Алтайского края. Инфографика 14
06:01
Стараюсь быть эгоисткой. Пациентка с лимфомой рассказала о своей борьбе с онкологией 3
23:16
Житель Алтая обокрал ювелирную лавку из-за 3 тысяч рублей 0
22:26
Шлеменко назвал Алтай любимым местом отдыха 1
21:05
Женщина месяц кашляла, а потом впала в кому и лишилась ног 0
20:07
Козы устроили "столовую" рядом с перекрестком в Барнауле 9
19:37
Две иномарки с детьми столкнулись на трассе в Алтайском крае 1
19:19
Пропавшего барнаульского грибника нашли живым 0
18:58
Крыс научили играть в прятки. Им понравилось 0
18:28
Разин рассказал, что врачи не верят в выздоровление Заворотнюк 1
17:52
ПФР объяснил, почему пенсию могут уменьшить 3
17:09
Губернатор Томенко без промахов поразил шесть мишеней из пистолета. Видео 12
16:31
ДТП под Ярославлем: девять человек погибли, 21 пострадал 0
15:41
Барнаулец пошел за грибами в пятницу 13-го и пропал 0
15:11
ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" рублем сняла вопросы о банкротстве 5
14:34
Томенко поздравил Алейск с юбилеем и посмотрел праздничную выставку 1
14:00
На базе "Динамо-Барнаул" укладывают газон по голландской технологии 0
13:48
"Последняя стадия рака мозга": Разин рассказал о болезни Заворотнюк 0
13:17
Президентский вояж Дмитрия Медведева в Барнаул: как это было 8
12:45
Чтобы "Сибирская монета" зазвенела: в игорной зоне открыли современный энергокомплекс 2
12:32
Моменты мировой истории: архивные фото 6
12:17
Более 9 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ. Большинство – дети 29
11:48
Осенние ярмарки работают в Барнауле. Что и где можно купить недорого? 0
11:18
Врачи обнаружили новую неизвестную смертельную болезнь 6
10:47
Детям в Екатеринбурге показали новое прочтение "Ревизора" с изнасилованием 10
10:30
В бизнес-зал барнаульского аэропорта перестанут пускать с золотой картой "Аэрофлота" 1
10:11
Минфин рассказал об "идеальных водителях", для которых ОСАГО подешевеет в 3-4 раза 8
09:48
Алтайский край стал вторым в рейтинге самых экологически чистых регионов России 2
09:34
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде 0
09:28
Герман Греф призвал россиян готовиться к новым кризисам и "сырьевому шоку" 33
09:13
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в чулках и корсете 9
08:52
Погода в Алтайском крае на выходных: потепление и дожди 0
08:20
Алтайские полицейские вернулись из командировки в Чечню 7
07:06
Как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? Инфографика 2
06:32
Осень в деталях: атмосферные фотографии с алтайских дач 0
06:01
"Газпром" может построить манеж в Барнауле по просьбе Шубенкова и Томенко 11
23:46
Американца, пропавшего 22 года назад, нашли на Google-картах 2
23:45
Катафалк, венчание и банкет за 16 млн: как прошла свадьба Ксении Собчак 5
23:16
В Совете Федерации Украине предложили войти в состав России 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.