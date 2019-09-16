Настойчивая нарушительница со второй попытки попала под колеса автомобиля. Видео

Девушка-пешеход, дважды за минуту нарушив ПДД, угодила под машину в Сарове. Она перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель успел среагировать и объехать нарушительницу, благодаря чему удалось избежать несчастного случая.

Настойчивая нарушительница, перейдя дорогу, продолжила путь не по тротуару, а по полосе автомобильного движения. Подойдя ко второму переходу, девушка не стала дожидаться остановки машин и решила снова перебежать по зебре.

Во второй раз уйти от автомобиля не удалось. Она почти добралась до тротуара, но ее сбил кроссовер.

Девушка получила травмы, характер их не сообщается, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".