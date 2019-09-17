Экология и экономика в приоритете: горнякам и металлургам добавят энергии

С 25 по 27 сентября 2019 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" пройдет II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей "Майнинг. Металлургия. Генерация 2019". Главные темы деловой программы – приоритетные национальные проекты "Экология" и "Цифровая экономика".

ММГ`2019 пройдет при поддержке федерального правительства, аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО и правительства Новосибирской области. Организаторы – ООО "Центр Экспо" и ООО "Бизнес Диалог".

"Выставка-форум ММГ`19 – крупнейшее интеграционное отраслевое событие для горнодобывающих, горно-металлургических и генерирующих компаний России, – отметил зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев. – Это эффективная бизнес-площадка для принятия комплексных решений и подписания контрактов, демонстрации современных технологий и расширения взаимовыгодного сотрудничества компаний".

Среди экспонентов – "Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования", "СибТракСкан", НЗХК, НПФ "Гранч", "Завод Труд", "Энерголайн", "СпецПромЛит", "Холдинг Кабельный Альянс", НПО "Аконит", НЗКО, "ПромТехЦентр", "Грумант", "СтройКомплект" и другие.

Посетителям ММГ`2019 представят технологические новинки. НПФ "Гранч" – современный комплекс "Умная шахта" для горнодобывающей промышленности и служб, обеспечивающих безопасность опасных производственных объектов. Somerset International Russia презентует революционную суперскоростную осадительную центрифугу для извлечения и обезвоживания мелкого угля. Компания "СтройКомплект", официальный дилер машиностроительного концерна JCB за Уралом, помимо новой экспозиции покажет шоу танцующих экскаваторов. Огромные семнадцатитонные машины поднимутся в воздух и станцуют самбу, диско и танго.

Основными темами деловой программы форума станут приоритетные национальные проекты "Экология" и "Цифровая экономика". Большое внимание планируется уделить вопросам внедрения экологически чистых технологий, обеспечения промышленной безопасности, поддержке инноваций.

OOO "Центр Экспо"

г. Новосибирск, Красный проспект, 82

Телефон: +7 (383) 304-82-58

Электронная почта: expo@miningmetall.com

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