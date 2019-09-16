"Город. Слушай!". История девятая. Народный дом

Скачать эпизод 9 "Народный дом"

В начале XVIII века на месте городской тюрьмы появился Народный дом – культурный центр всего Барнаула. Здесь проводили спектакли и концерты. В октябре 1905 года у здания собрались сотни митингующих, требующих свергнуть царя. Надевайте наушники и слушайте политическую историю о стачке в Барнауле.

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