Восемь человек, включая четверых детей, погибли при пожаре в Красноярске

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли восемь человек, четверо из которых дети, сообщает РИА "Новости".

К моменту приезда пожарных, из окна многоквартирного дома уже вырывалось открытое пламя. К тушению привлекались 40 человек личного состава и 16 единиц техники.

Пожарные обнаружили тела восьми человек, из них четверо дети. Предполагается, что среди погибших были хозяева квартиры и их гости.

Основная версия возникновения пожара – короткое замыкание проводки. Старая проводка не выдержала подключения нескольких устройств к сети, закоротила и загорелась.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Следователи работают на месте пожара. Обстоятельства происшествия уточняются.