Кардиолог рассказал об опасных позах для сна

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой рассказал о том, в каких позах лучше не спать, сообщает РИА "Новости".

Сон на боку, по словам врача, вреден для позвоночника, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление.

Лучший вариант, по мнению специалиста, спать на спине.

Самая опасная поза – сон сидя. В сидячем положении у человека увеличивается внутрибрюшное давление, что может привести к отекам, расширению вен и тромбозам.

Садовой посоветовал отдыхать восемь часов в день. "Восьмичасовой отдых – вот что действительно доступно и рекомендовано", – заключил врач. Также он отметил, что дневной сон снижает риск сердечных заболеваний.