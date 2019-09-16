Кардиолог рассказал об опасных позах для сна

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой рассказал о том, в каких позах лучше не спать, сообщает РИА "Новости".
Сон на боку, по словам врача, вреден для позвоночника, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление.
Лучший вариант, по мнению специалиста, спать на спине.
Самая опасная поза – сон сидя. В сидячем положении у человека увеличивается внутрибрюшное давление, что может привести к отекам, расширению вен и тромбозам.
Садовой посоветовал отдыхать восемь часов в день. "Восьмичасовой отдых – вот что действительно доступно и рекомендовано", – заключил врач. Также он отметил, что дневной сон снижает риск сердечных заболеваний.
Комментарии
ну ну на спине, такой храп стоять будет. что то же очень вредно. остановка дыхания кислородное голодания мозга и.т.д
вывод, НЕ СПАТЬ
Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма
А штатный что думает по этому поводу?))
Я бы сейчас в любой вредной позе часика четыре бы поспал!
Как не засну, все равно на боку просыпаюсь.