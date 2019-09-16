"Влюбленные из Модены" оказались мужчинами

Ученые установили пол останков двух человек, которых прозвали "влюбленными из Модены", сообщает N+1.

В 2009 году при раскопках кладбища в Модене было обнаружено захоронение, датируемое IV-VI веками нашей эры. Внутри захоронения археологи нашли два скелета, которые держались за руки. Журналисты, заинтересовавшиеся находкой, еще до результатов исследования предположили, что это была влюбленная пара, и прозвали останки "влюбленными из Модены".

Исследования усложнялись плохим состоянием скелетов и изначально ученые определили пол одного из захороненных как женский, но со временем результаты решили перепроверить. Для проверки использовали недавно разработанный способ определения пола по анализу зубной эмали. Исследователи установили, что оба захороненных человека были мужчинами. Предполагается, что между ними имелась родственная связь. Возможно, оба они погибли в битве. Вероятность того, что в могиле была захоронена гомосексуальная пара, крайне мала, так как в раннем средневековье подобные отношения осуждались и наказывались.

Ранее ученые уже находили двойные захоронения, скелеты в которых держались за руки, но в большинстве случаев это были мужчина и женщина. Иногда находят захоронения, где скелеты не просто держатся за руки, а обнимаются.