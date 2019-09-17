"У людей накопилось недоверие". Эксперты об итогах единого дня голосования на Алтае

Заседание клуба "2030" / Фото: Юлия Давыдова

После появления в Алтайском крае губернатора Виктора Томенко выражение "политическая оттепель" можно услышать всё чаще. Несколько раз эта фраза прозвучала и на заседании клуба "2030", которое прошло 11 сентября в конференц-зале гостиницы "Алтай". Политики, учёные, общественники и представители власти высказали свои позиции относительно хода и итогов выборов 8 сентября, а также оценили различные аспекты современного состояния партийно-политической системы региона.

Три рейтинга, один лидер

Модераторами дискуссии выступили журналист Михаил Беднаржевский и политолог Евгений Шадринцев. Член оргкомитета клуба "2030", политолог Алексей Шарапов представил результаты исследования, проведённого с 30 мая по 7 сентября 2019 года. Именно в этот период в Алтайском крае проходили избирательные кампании разных уровней. Средняя явка составила 26,85%.

В докладе, печатную версию которого присутствующие получили на руки, содержались индексы программно-проблемной активности политических партий, их электоральной эффективности в Алтайском крае, а также рейтинг электоральной активности региональных отделений. Лидером во всех трёх списках предсказуемо стала "Единая Россия". Другие парламентские игроки – КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" – расположились в первой четвёрке, оставив далеко позади несколько малых партий.

"Все рейтинги созданы по методике Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ)", – пояснил Шарапов.

1. Электоральная активность политических партий в Алтайском крае

2. Программно-проблемный рейтинг партий Алтайского края

"Данные для этого рейтинга брали с сайтов реготделений. Баллы начислялись за публичные акции и программную активность. Выяснилось, что в этом случае явного лидерства "Единой России" нет. В плане повестки четыре партии держатся плотной кучкой. Тематические доминанты: ЕР – комфортная среда, КПРФ – активность вокруг мусорной реформы, ЛДПР – протестная активность, много пикетов, "Справедливая Россия" – баланс активностей и программных инициатив", – прокомментировал Шарапов.

Из доклада клуба "2030": "Анализировались два показателя. Первый – количество и тематика проведённых партией публичных акций против или в поддержку каких-либо проблем и явлений. Второй – количество и тематика значимых региональных инициатив по решению отдельных проблем, программных заявлений, крупных партийных мероприятий регионального уровня".

3. Индекс электоральной эффективности

Рейтинг образован путём сложения баллов, полученных при регистрации и избрании кандидатов. Из 300 распределяемых мандатов 223 (74,3%) досталось единороссам, 45 (15%) – самовыдвиженцам, 19 (6,3%) – представителям КПРФ, 12 (4%) – "Справедливой России".

"Мы видим, что на местном уровне "партия власти" чувствует себя уверенно благодаря большой скамейке кандидатов и невысокой явке. У остальных парламентских партий застарелая проблема – нехватка кандидатов. Мы ожидали, что в избирательную кампанию зайдут новые лица, бренды и структуры. Но малые партии, в том числе и "Яблоко", практически никак себя не проявили", – объяснил значение цифр Шарапов.

"Программно-проблемный рейтинг понятен и прозрачен. А в части выдвижения кандидатов есть вопросы. Необходимо учитывать разный уровень выборов. Но если отрешиться от баллов, то выводы обоснованы. Данная методика подтвердила происходящие процессы", – прокомментировала доклад заведующая кафедрой политологии АлтГТУ, доктор политических наук Ярослава Шашкова.

Полный перпендикуляр

Дзюдоист Иван Нифонтов, выдвигавшийся от "Единой России" на довыборах в Барнаульскую городскую Думу (БГД) по округу № 2, назвал свой победный результат (40,81%) авансом и поблагодарил избирателей: "Дзюдо учит уважать своих соперников. Есть избитая фраза "политика – это грязь". Несмотря на это, нужно вести себя достойно и быть, в первую очередь, человеком".

Соперник Нифонтова в округе, кандидат от КПРФ Антон Арцибашев, получивший 26,1% голосов, заявил, что низкая явка (13,43%) на барнаульских выборах свидетельствует о недоверии жителей к политическим движениям: "Это проблема может завести нашу страну в неправильное русло. Сейчас у людей полное убеждение в том, что политика на нас никак не влияет, что один голос ничего не решит. Мы должны повышать доверие у населения, вводить сознательное в бессознательное движение масс. Необходимо показывать людям, что политикой интересоваться нужно, потому что от этого зависит их дальнейшая жизнь".

Коммуниста поддержал основатель информационного агентства "Банкфакс" и редактор сайта "Что делать?" Валерий Савинков. Он подчеркнул, что выводы, которые можно сделать по итогам единого дня голосования, "находятся в полном перпендикуляре" с выводами из доклада клуба "2030".

"Мы видим отказ в доверии всей партийно-политической системе со стороны активной части избирателей. Экономика стагнирует, уровень жизни снижается. В стране всё это происходит шестой год подряд, в Алтайском крае – седьмой. Сколько ещё нужно времени, чтобы наша система окончательно пошла в разнос? Судя по всему, не так много", – пессимистично рассудил Савинков.

Превзошли ожидания

Первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова описала итоги единого дня голосования спортивной терминологией: "Неважно, сколько было ударов по воротам и острых моментов, главное – результат на табло. Если говорить о кандидатах, то мы получили второе место (по количеству взятых мандатов, – прим. ред.). На 10% повысили уровень своей поддержки по городской думе и на 8% по второму одномандатному округу АКЗС. Мы без денег выборы проводим. А если у нас будут ещё и деньги, то тогда картина, я надеюсь, будет иная".

Результаты "Единой России" в Алтайском крае превзошли ожидания партийных функционеров, откровенничал руководитель исполкома реготделения ЕР Денис Голобородько: "По выборам глав мы взяли 72% мандатов. Рассчитывали на 65%. По районному уровню не ожидали, что возьмём все 12 допвыборов. Мы рассчитывали на 78%. И по сельским (депутатам, – прим. ред.) – рассчитывали примерно на 80%, получили чуть поменьше, где-то 72%. В Змеиногорском районе у нас 13 из 15 мандатов, хотя прогнозировали где-то 10. Цифры говорят сами за себя".

Единоросс отметил, что кампания в БГД была "самой интересной, насыщенной и неспокойной" с точки зрения применяемых технологий, но решающее влияние на результат оказали не агитационно-пропагандистские материалы (АПМ), а встречи кандидата с избирателями. "Количество голосов всё чаще коррелируется с числом рукопожатий", – сказал Голобородько.

"Позиция партии ЛДПР заключается в том, чтобы регистрировать максимальное количество кандидатов. Свои плюсы из этого мы всё равно извлекаем: люди видят нас, приходят и голосуют. Мы опечалены тем, что не получили ни одного мандата. Рассчитывали на 20-30. Почему так вышло? Это мы анализируем. Найдём проблемы, найдём виновных и попытаемся сделать так, чтобы в 2021 году у нас были хорошие результаты", – с такими словами выступил руководитель краевого молодежного отделения "жириновцев" Захар Торычев.

Честная игра

Характерная тенденция единого дня голосования – низкое количество заявлений о нарушениях. К примеру, в избирательную комиссию Алтайского края не поступило ни одного обращения, рассказала секретарь крайизбиркома Анна Пономаренко. По её словам, жалоб, которые юридически могли бы привести к отмене результатов голосования, в Алтайском крае на этой избирательной кампании не было.

"Более того, весь пул обращений, который пришёл в территориальные избиркомы, в избиркомы муниципальных образований, в участковые избиркомы, – он был до 20:00. После этого времени ни одной жалобы касаемо установления итогов или подсчёта голосов не поступало", – отметила Пономаренко.

Критического уровня нарушений в регионе не было, согласился руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов: "Выборы рабочие. Федеральный тренд понятен. Для "Единой России" он нисходящий. Нам всем нужно смотреть в сторону электронного голосования, потому что это совершенно другие методы работы. Правильно сказано насчёт рукопожатий. Традиционные методы АМП не работают. Всё большее значение играет интернет".

Другой справедливоросс, депутат АКЗС Владислав Вакаев также призвал "Единую Россию" "не почивать на лаврах": "Эти точечные выборы не отражают всю "поляну" на территории Алтайского края. В АКЗС и в БГД были довыборы. Явка низкая, работали административные приводы. Для партии власти тенденции неблагоприятные. Люди хотят видеть новые лица в политике. Существует мощнейший запрос на обновление. Я думаю, что население хочет перезагрузки, хочет новых партий, новых идей, новых подходов. И в политических технологиях тоже".

То, что все собравшиеся представители политических партий "фактически в один голос" говорят об открытости выборов и небольшом количестве нарушений – очень важно, заметил заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.

"По большому счёту, это как раз и есть достаточно серьёзный федеральный тренд, который транслируется и президентом, и внутренней политикой государства: ребята, хватит играть в ерунду, пускай всё будет честно и открыто. Я думаю, что со временем никто в сторону Алтайского края не ткнёт пальцем и не скажет, что здесь коим-то образом происходили нарушения. Я надеюсь, что мы и дальше будем развивать институт честных и открытых выборов", – заявил Губин.

Возрождение традиции

Обсуждение политического процесса с привлечением представителей самых разных партий, движений и экспертов – давняя традиция на Алтае, и очень хорошо, что она возобновилась, считает директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов.

"Выборы существуют для того, чтобы избиратели выразили свою волю. Основная масса населения относится к голосованию не очень заинтересованно. Люди просто не ходят. Мы имеем низкий процент явки. Быть может, кому-то это выгодно, но с точки зрения волеизъявления это нехорошо. Нам нужно пересматривать избирательное законодательство, начиная с единого дня голосования. Кто такой умный придумал поставить его на начало сентября? Жители на огородах, многие ещё не вернулись из отпусков. Всплывает вопрос о выборах мэра. У людей накопилось недоверие ко всему. Его нужно снимать. Это выгодно самой власти, потому что это легитимность", – высказал своё мнение Чернышов.

"Мы входим в фазу активных политических процессов. Впереди – крупные избирательные кампании. Интересные процессы происходят в Барнауле. Поэтому ближайшие темы заседаний будут посвящены актуальной общественно-политической повестке Алтайского края", – поделился планами на будущее член оргкомитета клуба "2030", депутат АКЗC Иван Мордовин.

Материал подготовил Михаил Беднаржевский специально для Amic.ru.