Первая полуфинальная игра лиги "КВН-Алтай" пройдет 28 сентября в Барнауле. После длинного летнего перерыва у поклонников одной из самых популярных игр в стране снова есть возможность поддержать свои любимые коллективы. На сцене ДК "Сибэнергомаш" выступит команда "Сын маминой подруги" из Барнаула, которая в этом году может стать одним из открытий сезона. Коллектив из двух человек рвется в финал и может составить конкуренцию главному фавориту – нынешнему чемпиону "Твердятич Пихто" из Горно-Алтайска. Также 28 сентября сыграют "Сборная Медицинского университета", "Счастливо" из Барнаула и команда "Экстрим" из села Сычевка.



Билеты уже в продаже на сайте: https://barnaul.kassy.ru/event/2-4647/hall/ и во всех кассах города сети kassy.ru. Начало игры в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш".

