Comedy Club высмеял отношение чиновников и телевидения к лесным пожарам в Сибири

Участники Comedy Club высмеяли действия чиновников и телевизионные сюжеты в России во время крупных лесных пожаров в Сибири, пишет Сиб.фм.

В роли чиновника выступил Гарик Харламов, который уверял, что никаких пожаров нет. Марина Кравец, исполнявшая роль телеведущей, переключалась на более важные темы в России: съезд катамаранщиков в Анапе и фурор брянского вина.

В Красноярском крае и Иркутской области, где сложилась наиболее напряженная ситуация, прокомментировали выступление юмористов, заявив, что не очень этично смеяться над бедой, которую изначально называли небольшим стандартным пожаром, а в итоге выяснилось, что горело более 2 млн гектаров тайги.

К примеру, в конце июля красноярский губернатор Александр Усс на молодежном форуме "Бирюса", говоря о массовых пожарах в регионе, сказал, что "это нормально".