Людей эвакуировали из торгового центра Galaxy в Барнауле

Плановые учения пожарных проходили сегодня в Барнауле.

В 10:00 в ТЦ Galaxy прошли пожарно-тактические учения. В региональном МЧС барнаульцев и гостей города заранее предупредили о проведении мероприятия.

"Уважаемые барнаульцы и гости города! Главное управления МЧС России по Алтайскому краю убедительно просит соблюдать спокойствие, не впадать в панику, не доверять слухам и домыслам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру вызову экстренных служб – 112", – попросили в МЧС.

Тем не менее те, кто пропустил эту информацию, оказались взволнованы. Горожане в социальных сетях пытались узнать, что происходит в торговом центре.