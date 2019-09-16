"Живи, лес". Алтайские чиновники, депутаты и две сотни волонтеров высадили сосны

Более 280 человек, в их числе члены регионального правительства, работники министерств и ведомств, депутаты, представители компаний, интернет-сообществ Алтайского края, приняли участие в посадке леса в Бобровском лесничестве в рамках акции "Живи, лес!" и экологического субботника "Зеленая Россия". 800 саженцев сосны высадили в пятницу, 13 сентября.

"Это очень важная акция, она проходит во всех регионах России – от Камчатки до Калининграда. Пусть такие акции проходят у нас как можно чаще, и мы продолжим держать высокую марку экологической жемчужины страны, как в свое время назвал Алтайский край президент России Владимир Путин!" – прокомментировал заместитель председателя правительства региона Денис Губин.

Алтайский край принимает участие в акции "Живи, лес!" уже восемь лет, с самого ее начала. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина, каждый год число участников растет. Растут и объемы восстановления леса, которое проводит Минприроды.

"В рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году мы должны восстановить не менее 7 тысяч гектаров леса, в том числе искусственные посадки запланированы на площади около 3 тысяч гектаров", – подчеркнул министр.

Всего в этот день высадили 800 саженцев сосны высотой от 0,5 до 1,1 метра на площади 1 га. Сосенки подрощены в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре. Свой саженец на участке высадили также заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, депутаты АКЗС Юрий Астанчик, Евгения Боровикова.

Также в общее дело свой труд вложили работники Россельхозбанка, аграрного университета, краевого онкодиспансера, Министерства соцзащиты, Минэкономразвития, горбольницы № 4, управления юстиции, академии гостеприимства, управления имущественных отношений, центра защиты леса, центра кластерного развития, "Почты России", инспекции гостехнадзора, администрации Первомайского района, "Алтайавтодора", ветераны МВД и многие другие компании и организации города.

Организаторы в лице краевого Минприроды отмечают, что получили большой отклик от граждан, которые собрали инициативные группы, а также представителей известных интернет-сообществ города. Дело посадки молодого леса становится поистине народным, уверены в ведомстве.

Следить за тем, чтобы деревья прижились и росли, будут специалисты лесничеств и воспитанники школьных лесничеств.

Акция "Живи, лес!" проходит во всех лесничествах края с 22 сентября по 18 октября. Это не только посадка леса, но и массовые субботники. Всего будет высажено более 3 млн штук деревьев и очищено от мусора более 130 га лесного фонда.

В сентябре молодому лесу найдут новый дом в Угловском, Змеиногорском, Чарышском, Тальменском и Первомайском районах. В октябре – в Быстроистокском, Рубцовском, Михайловском, Романовском, Мамонтовском, Залесовском, Панкрушихинском, Волчихинском, Алтайском, Бийском районах, а также в Белокурихе.