Врачи рассказали о состоянии мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Барнауле

Состояние мальчика, сбитого на пешеходном переходе в воскресенье утром, 15 сентября, оценивается как тяжелое, рассказали Amic.ru в пресс-службе алтайского Минздрава.

"Мальчик был госпитализирован в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи вчера в 12.25. Пациенту в условиях операционной проведены все необходимые обследования, осмотр нейрохирургом, хирургом, травматологом, анестезиологом. Проведена операция. Сейчас состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, получает всю необходимую медицинскую помощь", — сообщили в министерстве.

ДТП произошло 15 сентября в 11:50 утра на улице Антона Петрова, в районе дома № 219а рядом с ТЦ "Огни". Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В тяжелом состоянии он госпитализирован в одну из больниц Барнаула.

В ГУ МВД по Алтайскому краю позже сообщили, что водитель 1989 года рождения не имел права управления. За рулем автомобилем Toyota Cresta он допустил наезд на мальчика.