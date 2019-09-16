Расписавшего кладбище оскорбительными надписями ищут в Республике Алтай

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту осквернения неизвестным могил, пишут "Новости Горного Алтая".

В начале сентября житель Горно-Алтайска сообщил в полицию об осквернении надмогильного сооружения. Было установлено, что с августа по сентябрь неизвестный на территории Старого кладбища краской из баллончика наносил оскорбительные надписи и изображения.

Расследуется уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". За подобное преступление грозит наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.