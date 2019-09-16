Россияне готовы копить деньги, если им будут платить "запредельные" 35 тысяч в месяц

Большинство россиян не имеют никаких денежных сбережений, но готовы начать копить при зарплате от 35 тыс. рублей на каждого члена семьи, пишет РБК со ссылкой на опрос СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Выяснилось, что 59% населения не имеют вообще никаких сбережений. Из тех, кто все-таки копит денежные средства, треть (32,4%) делают это нерегулярно. 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, а 9,6% – с премии.

Более половины россиян, которые копят средства, сберегают небольшую долю дохода. Из них 39,5% откладывают от 5 до 10% ежемесячного дохода, 28,3% – меньше 5%.

Накопленные суммы у 35% опрошенных соответствуют двум-пяти ежемесячным окладам. 13% сберегли 6-12 окладов, а 5% накопили более 12 окладов.

Те люди, которые не копят деньги, объясняют это маленькой зарплатой. Из них 27% готовы начать сберегать, если будут иметь доход от 45-55 тыс. рублей на члена семьи, еще 21% готовы начать откладывать при доходе 55 тыс. рублей, 17% – 35-45 тыс. рублей.

При этом 11% россиян готовы откладывать и при доходе 15-25 тыс. рублей на члена семьи, а 2% и вовсе не могут начать копить, потому что их доход менее 10-15 тыс. рублей в месяц.

По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. рублей в месяц.