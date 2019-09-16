Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Казахстане. Видео

Пассажирский автобус пытался объехать пробку и выехал на железнодорожные пути на станции Шамалган. В результате столкновения погиб водитель автобуса, мужчина 1979 года рождения, женщина и двое детей 2014 и 2016 годов рождения госпитализированы.

"По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого автобуса скончался на месте происшествия", – отмечается в пресс-релизе МВД.