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Новости

Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября

, ИА "Амител"
Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс"

Теперь уйти в отпуск россияне смогут просто отправив соответствующее заявление по электронной почте. Больше не нужно будет носить бумажный документ лично руководителю. Это значительно упростит порядок предоставления отпусков сотрудникам.

Отмечается, что для перехода на данную систему в трудовом договоре должен быть закреплен порядок электронного документооборота. 

Изменения коснутся и денежного вопроса. Выплата отпускных будет осуществляться не позднее чем за три дня до ухода сотрудника в оплачиваемый отпуск. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.09.2019 14:43
- гость -

ага, тут с бумажными бардак, а эл. письмо вообще вжух- и нету

16.09.2019 14:46
- гость -

1. Если сотрудник идет в отпуск по графику, заявление вообще необязательно. 2. Вне графика можно хоть заотправляться по электронке - если работодатель против, то увы вам, а не отпуск.
Речь вообще-то просто о том, что "заявления, уведомления и другие кадровые документы можно будет передавать в электронном виде".

16.09.2019 14:51
- гость -

Какой ид...от это придумал? Он хоть работал где-нибудь? Не имею ввиду протирание штанов в депутатском кресле?

16.09.2019 14:59
- гость -

16.09.2019 14:46
- гость -
1. Если сотрудник идет в отпуск по графику, заявление вообще необязательно.
-----
У нас обязательно. Причем руководитель может сказать: "О, у тебя отпуск? А у нас как раз показ продукта потенциальным клиентам, поэтому ты нам нужен, пока в отпуск нельзя". И варианта здесь два - или соглашайся на перенос отпуска на неопределенный срок или меняй работу.

16.09.2019 15:02
Control

У нас в Компании уже давно так!

16.09.2019 15:02
BLATNOI

Теперь уйти в отпуск россияне смогут просто отправив соответствующее заявление по электронной почте. Больше не нужно будет носить бумажный документ лично руководителю. ЭТО КАК ?

16.09.2019 15:05
- гость -

16.09.2019 14:59
- гость -
Ну я ж о том, как по закону))) По которому график отпусков обязателен для обеих сторон. Интересно, а если у вас билеты за полгода куплены и вы уезжаете? Билеты пропадают?

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