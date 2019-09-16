Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября

С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".

Теперь уйти в отпуск россияне смогут просто отправив соответствующее заявление по электронной почте. Больше не нужно будет носить бумажный документ лично руководителю. Это значительно упростит порядок предоставления отпусков сотрудникам.

Отмечается, что для перехода на данную систему в трудовом договоре должен быть закреплен порядок электронного документооборота.

Изменения коснутся и денежного вопроса. Выплата отпускных будет осуществляться не позднее чем за три дня до ухода сотрудника в оплачиваемый отпуск.