Алтайский госдумец рассказал о судьбе электронных сигарет и кальянов в России

В России необходимо не только ввести акцизы на электронные сигареты, но и запретить их курение в общественных местах, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко.

Ранее Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вопрос уже обсудили на заседании в правительстве страны.

"Введение акцизов — это естественно. Это общая тенденция, поскольку их продажи идут как и обычных сигарет. У нас такое предложение тоже было. И когда будут рассматриваться такие поправки в Налоговый кодекс, мы поддержим их", — сказал Герасименко.

По его мнению, также необходимо распространить ограничения на курение. "Целый ряд законопроектов на тему электронных сигарет и кальянов есть", — предупредил курильщиков Герасименко.

"Если в сигаретах понятно, сколько никотина и так далее, то содержимое картриджей электронных сигарет или того, чем заряжаются кальяны, вообще не обозначено и не раскрывается", — продолжил депутат.

Таким образом, Герасименко предлагает также внести поправки в технический регламент на табачную продукцию, где содержатся все требования. Сейчас этот документ не распространяется на электронные устройства.