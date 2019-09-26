Четыре вида боли, при которых точно нужно обратиться к врачу

Боль убивает радость, не дает спать, мешает жить, и даже сильнейшие обезболивающие не всегда способны с нею справиться. А когда человек остается с болью один на один, это страшно. При каких видах боли явно не стоит откладывать свой визит к доктору и куда именно обращаться за помощью? Разбираемся с порталом Amic.ru.

ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬ

Боль в спине. Весьма распространенный недуг, который в последние годы изрядно "помолодел". Если поясница "ноет" несколько дней подряд, боль усиливается и не исчезает даже в лежачем положении, повышается температура, поспешите к врачу: это сигнал о серьезных заболеваниях позвоночника или внутренних органов.

Весьма распространенный недуг, который в последние годы изрядно "помолодел". Если поясница "ноет" несколько дней подряд, боль усиливается и не исчезает даже в лежачем положении, повышается температура, поспешите к врачу: это сигнал о серьезных заболеваниях позвоночника или внутренних органов. Боль в суставах. Ломота в суставах появляется из-за нарушений опорно-двигательного аппарата и знакома не понаслышке почти половине населения нашей планеты, особенно людям после 40 лет. Когда человек не получает должного лечения, боль переходит в хроническую стадию и бороться с ней становится намного сложнее.

Ломота в суставах появляется из-за нарушений опорно-двигательного аппарата и знакома не понаслышке почти половине населения нашей планеты, особенно людям после 40 лет. Когда человек не получает должного лечения, боль переходит в хроническую стадию и бороться с ней становится намного сложнее. Боль в животе. Режущие и ноющие боли в брюшной полости могут возникать при таких острых и опасных заболеваниях, как перитонит, аппендицит, внематочная беременность, что требует незамедлительного обращения к врачу. Для диагностики может потребоваться осмотр узких специалистов – хирурга, гастроэнтеролога, гинеколога, уролога или проктолога.

Режущие и ноющие боли в брюшной полости могут возникать при таких острых и опасных заболеваниях, как перитонит, аппендицит, внематочная беременность, что требует незамедлительного обращения к врачу. Для диагностики может потребоваться осмотр узких специалистов – хирурга, гастроэнтеролога, гинеколога, уролога или проктолога. Головная боль. Знакомая практически каждому, эта боль может локализоваться в области лба, затылка, висков либо быть опоясывающей. Иногда, чтобы справиться с ней, достаточно просто отдохнуть, но если боль резкая, непривычного характера, усиливается и отдает в другие места, свой визит к врачу не стоит откладывать.

"КАБИНЕТ БОЛИ" В БАРНАУЛЕ

Каким бы ни был вид боли, мешающей вам радоваться жизни, терпеть ее не стоит. За рубежом – в США и Европе – уже давно стали привычными так называемые "центры боли", где даже в самых тяжелых ситуациях пациентам стараются облегчить болевой синдром. Подобные учреждения недавно появились и в России – в Чите, Челябинске и Архангельске, а теперь такой центр открылся и в Барнауле.

Чтобы помочь жителям нашего города, столкнувшимся с болевым синдромом, облегчить их состояние, в клинике "РЖД-Медицины" г. Барнаула открыли "кабинет боли". Сюда можно прийти на консультацию, если понадобится, пройти обследование и самое главное – получить реальную помощь в избавлении от боли.

"Мы давно работаем с подобного рода пациентами и решили, что для нашего города эта проблема тоже является очень актуальной, – рассказывает заместитель главного врача "РЖД-медицина" г. Барнаула, куратор проекта "Кабинет боли" Екатерина Клыжина. – Но если раньше мы могли оказать помощь только тем пациентам, которые проходили лечение в нашем стационаре, то с созданием "кабинета боли" можем помочь и амбулаторным больным".

В первую очередь "кабинет боли" в больнице РЖД готов оказывать помощь людям с заболеваниями позвоночника и крупных суставов: именно эта категория больных составляют большую часть пациентов. Патология суставов у лиц старше 40 лет встречается в 50% случаев, а после 70 лет – у 90% населения.

"Сначала пациента консультирует врач-нейрохирург: доктор проводит осмотр, оценивает имеющиеся у пациента результаты исследований. При необходимости к обследованию привлекают других врачей или назначают дообследование, которое можно пройти в нашей больнице, – продолжает Екатерина Клыжина. – А когда картина ясна, врач составляет тактику лечения и расписывает ее пациенту. Дальше человек получает необходимое лечение".

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ ПОД УЗИ-НАВИГАЦИЕЙ

Облегчить боль в клинике "РЖД-медицина" призваны наиболее прогрессивные методики. В частности, здесь есть возможность провести специальные процедуры под УЗИ-навигацией, когда необходимый препарат вводится непосредственно в зону патологического очага. Такой метод имеет массу преимуществ: во-первых, позволяет снизить дозировки противоболевых препаратов либо вообще отказаться от их системного приема, а во-вторых, за счет локального введения препарата лекарства, которые принимает пациент, дают более продолжительный эффект. К слову, преимущества этого метода особенно заметны для тех пациентов, которым показана нейрохирургическая операция, но провести ее по ряду противопоказаний невозможно.

"Кроме того, наше преимущество – в разноплановом подходе к пациентам: если есть показания, мы можем предложить пациенту госпитализацию в неврологическое отделение либо оперативное лечение: все эти возможности есть в нашей клинике, – подчеркивает Екатерина Клыжина. – Хочу отметить также, что мы не "лечим боль", а пытаемся найти ее причину и локализацию и воздействовать именно на этот очаг. Мы не волшебники: не надо думать, что здесь вам поставят волшебный укол и боль исчезнет. Пациенту, страдающему от серьезного заболевания, не всегда можно убрать боль на 100%, хотя в некоторых случаях такое и происходит. Но мы можем заставить боль утихнуть на 30 или на 50% – и это тоже хороший результат, который значительно повысит качество жизни человека. А чтобы отслеживать этот процесс, мы используем шкалы оценки боли".

Пока основными пациентами кабинета являются люди с заболеваниями позвоночника и крупных суставов: для этого здесь есть необходимые диагностические возможности. А скорость получения желанного облегчения зависит от состояния пациента: если у человека острый болевой синдром, то блокаду ему проведут в день приема, если же речь идет о хроническом состоянии, то все будет зависеть от плана лечения, который составит врач.

В настоящее время "кабинет боли" работает два раза в неделю. Чтобы попасть на прием, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы 38-00-00 и сообщить, что хотите записаться к врачу в "кабинет боли". Сотрудник постарается выяснить подробности вашего состояния и запишет на удобное время.

"РЖД-Медицина", г. Барнаул

НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО "РЖД"

г. Барнаул,ул. Молодежная, 20

Телефон: 8 (3852) 38-00-00

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