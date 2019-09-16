Болельщики избили хоккеиста во время матча в Новосибирске. Видео

Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки, сообщает паблик "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

На опубликованных кадрах видно, как болельщики одной из команд избивают хоккеиста. В драку вмешались судьи и коллеги по команде, которые и отбили у нападавших своего товарища.