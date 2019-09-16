Житель Камня-на-Оби нырял перед рыбаками, пока не утонул

В Камне-на-Оби в воскресенье вечером, 15 сентября, в реке Оби утонул мужчина, пишут "Каменские известия".

Как пояснили изданию в местном отделе СК по Алтайскому краю, мужчина 30-35 лет на глазах у рыбаков, находившихся на берегу, зашел в воду и начал нырять.

Через какое-то время тело всплыло и осталось неподвижным на воде. На руках у мужчины имеются следы, предположительно от порезов, пишет издание.

Личность мужчины не установлена. По данному факту проводится проверка.