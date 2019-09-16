Житель Камня-на-Оби нырял перед рыбаками, пока не утонул

В Камне-на-Оби в воскресенье вечером, 15 сентября, в реке Оби утонул мужчина, пишут "Каменские известия".
Как пояснили изданию в местном отделе СК по Алтайскому краю, мужчина 30-35 лет на глазах у рыбаков, находившихся на берегу, зашел в воду и начал нырять.
Через какое-то время тело всплыло и осталось неподвижным на воде. На руках у мужчины имеются следы, предположительно от порезов, пишет издание.
Личность мужчины не установлена. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Новосибирск увидел?
В Камне щуки по 20кг. перегрызла его наверно
задолбал, наверно, рыбу пугать, вот веслом и отхватил. А остальное допридумывали.
Одна бегала перед машинами пока не сбили, другой нырял пока не утонул...
Должно литровую огрел!
На реке Обь в черте Камня вечером 15 сентября покончил с собой мужчина 30 – 35 лет. Как пояснил Александр Падалкин, руководитель Каменского МСО СУСК РФ по Алтайскому краю, мужчина обнаружен в реке в районе ул. Республики.Слава главарю ОПГ-озеро и едресне,радостно живёт у нас народ.