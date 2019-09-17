Восемь санузлов, прачечная, спортзал: огромный коттедж продают в Барнауле за 77 млн

Фото: Avito.ru

Коттедж в современном стиле площадью 800 квадратных метров продают в Барнауле. Находится трехэтажный дом в охраняемом поселке закрытого типа на Змеиногорском тракте. Объект построен из кирпича, фасады отделаны камнем и штукатуркой.

Планировка включает две гостиных, кухню-студию, четыре спальных комнаты, кабинет, спортзал и раздевалку, ванную комнату, прачечную, баню, бассейн, джакузи. Также в коттедже есть восемь санузлов, четыре из которых расположены в спальных комнатах. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.

"В доме выполнен современный ремонт (венецианская штукатурка), использованы отделочные материалы премиум-класса. Участок 14 соток, по территории выполнена разводка системы автоматического полива", – сказано в объявлении.

Коттедж продают за 77 млн рублей.