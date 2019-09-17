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Восемь санузлов, прачечная, спортзал: огромный коттедж продают в Барнауле за 77 млн

, ИА "Амител"
Коттедж находится в элитном поселке в нагорной части

Фото: Avito.ru

Коттедж в современном стиле площадью 800 квадратных метров продают в Барнауле. Находится трехэтажный дом в охраняемом поселке закрытого типа на Змеиногорском тракте. Объект построен из кирпича, фасады отделаны камнем и штукатуркой.

Планировка включает две гостиных, кухню-студию, четыре спальных комнаты, кабинет, спортзал и раздевалку, ванную комнату, прачечную, баню, бассейн, джакузи. Также в коттедже есть восемь санузлов, четыре из которых расположены в спальных комнатах. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.

"В доме выполнен современный ремонт (венецианская штукатурка), использованы отделочные материалы премиум-класса. Участок 14 соток, по территории выполнена разводка системы автоматического полива", – сказано в объявлении.

Коттедж продают за 77 млн рублей.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.09.2019 07:58
- гость -

14 соток. Занавес.

17.09.2019 08:13
- гость -

дороговато

17.09.2019 08:16
- гость -

Слишком площади много, это какая должна быть семья?! А у большой семьи как правило уровень жизни прямо очень нищий. А если на одну среднюю семью, то я бы не хотел жить в таком большом доме где можно затеряться, об отоплении вообще промолчу....Назначение такого большого дома под большим вопросом.

17.09.2019 08:21
- гость -

Низкие, да еще местами и громоздкие с устаревшим дизайном потолки все портят.

17.09.2019 08:23
- гость -

Такие мы Россияне. У кого больше яхта вилла деньги член.

17.09.2019 08:24
- гость -

8 туалетов... вот это засранцы.....

17.09.2019 08:34
- гость -

Главное туалетов восемь, а гараж на всего на две машины, засранцы однако

17.09.2019 08:43
- гость -

че привязались к 8 тувалетам? ну человек каждый день ходит в новый - семидневка

17.09.2019 08:45
Гость

Убираться замучаешся. Похоже на очередной отмыв бабла во временной перспективе.......

17.09.2019 09:03
гость

Каждый раз умиляюсь читая такие объявления)
Чем люди думают выставляя цену 77 мультов?
Ребята за миллион евро можно купить остров с виллой в средиземном море (и с деревенькой туземных бабенок).

Вывод - господа буржуи научитесь смотреть на вещи реально

17.09.2019 09:17
- гость -

и с деревенькой туземных бабенок
гость азабот в каждой новости про бабенок отписался. выдыхай

17.09.2019 09:30
- гость -

Когда начнёт ледниками мир топить, вся элита мира кинется в Сибирь, и эти коттеджи для них. Расхватают как пирожки времянки и будут строить замки.

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