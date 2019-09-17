Восемь санузлов, прачечная, спортзал: огромный коттедж продают в Барнауле за 77 млн

Фото: Avito.ru
Коттедж в современном стиле площадью 800 квадратных метров продают в Барнауле. Находится трехэтажный дом в охраняемом поселке закрытого типа на Змеиногорском тракте. Объект построен из кирпича, фасады отделаны камнем и штукатуркой.
Планировка включает две гостиных, кухню-студию, четыре спальных комнаты, кабинет, спортзал и раздевалку, ванную комнату, прачечную, баню, бассейн, джакузи. Также в коттедже есть восемь санузлов, четыре из которых расположены в спальных комнатах. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.
"В доме выполнен современный ремонт (венецианская штукатурка), использованы отделочные материалы премиум-класса. Участок 14 соток, по территории выполнена разводка системы автоматического полива", – сказано в объявлении.
Коттедж продают за 77 млн рублей.
Комментарии
14 соток. Занавес.
дороговато
Слишком площади много, это какая должна быть семья?! А у большой семьи как правило уровень жизни прямо очень нищий. А если на одну среднюю семью, то я бы не хотел жить в таком большом доме где можно затеряться, об отоплении вообще промолчу....Назначение такого большого дома под большим вопросом.
Низкие, да еще местами и громоздкие с устаревшим дизайном потолки все портят.
Такие мы Россияне. У кого больше яхта вилла деньги член.
8 туалетов... вот это засранцы.....
Главное туалетов восемь, а гараж на всего на две машины, засранцы однако
че привязались к 8 тувалетам? ну человек каждый день ходит в новый - семидневка
Убираться замучаешся. Похоже на очередной отмыв бабла во временной перспективе.......
Каждый раз умиляюсь читая такие объявления)
Чем люди думают выставляя цену 77 мультов?
Ребята за миллион евро можно купить остров с виллой в средиземном море (и с деревенькой туземных бабенок).
Вывод - господа буржуи научитесь смотреть на вещи реально
и с деревенькой туземных бабенок
гость азабот в каждой новости про бабенок отписался. выдыхай
Когда начнёт ледниками мир топить, вся элита мира кинется в Сибирь, и эти коттеджи для них. Расхватают как пирожки времянки и будут строить замки.