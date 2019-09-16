Алтайское село стало вторым в отборе конкурса на самое веселое название

Фото: vk.com/tu_tu_ru

Алтайские села не прошли отбор в финал конкурса на самое веселое название, устроенного сервисом путешествий "Туту.ру" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Представляющий Горный Алтай населенный пункт Беляши остановился всего в шаге от первого места, набрав 1861 голос, в то время как Полуямки (Алтайский край) – в одной позиции от конца списка (577 голосов).

Вне конкуренции оказалось село Хохотуй из Забайкальского края – 4299 голосов. В финале конкурса оно составит компанию уже прошедшему отбор населенному пункту Мухоудеровка (Белгородская область).

Всего финалистов будет десять. Сейчас идет голосование в третьей отборочной десятке. На выход в финал претендуют Балдейка (Удмуртия), Дикая Гарь (Пермский край), Люк (Удмуртия), Невидимка (Пермский край), Незевай (Свердловская область), Париж (Челябинская область), Подмой (Удмуртия), Радиомайка (Челябинская область), Русская Швейцария (Башкортостан) и Свиногорье (Татарстан).

Отметим, что к каждому селу прилагалась забавная картинка, на которой объяснялось, почему населенному пункту дали именно такое название. Их можно посмотреть по ссылке.