Фото из сети Интернет
Сентябрь является одним из самых популярных месяцев для заключения брака. Мягкая погода, красивая природа, на фоне которой получаются запоминающиеся снимки. Также в стародавние времена именно с сентября начинался новый календарный год. Согласно приметам, полностью обновляется не только природа, но и жизнь людей.
В эти дни мы решили вспомнить, а как праздновали свадьбу в СССР? Наверняка почти в каждой в семье найдутся одинаковые черно-белые или цветные снимки из ЗАГСа, возле памятника Ленину, с домашних застолий с неподдельными эмоциями.
Комментарии
серость.нищета.разруха
одна фотка точно не советская. там ГРЗ на машине уже российские
Табличка над молодоженами: "Скорбное бесчуствие"
улыбнуло...
Раз и навсегда
ага типа ка к в ссср секаса не было и женились все на всегда