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Сентябрь является одним из самых популярных месяцев для заключения брака. Мягкая погода, красивая природа, на фоне которой получаются запоминающиеся снимки. Также в стародавние времена именно с сентября начинался новый календарный год. Согласно приметам, полностью обновляется не только природа, но и жизнь людей.

В эти дни мы решили вспомнить, а как праздновали свадьбу в СССР? Наверняка почти в каждой в семье найдутся одинаковые черно-белые или цветные снимки из ЗАГСа, возле памятника Ленину, с домашних застолий с неподдельными эмоциями.