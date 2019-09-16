Нашествие божьих коровок на Барнаул сняли на видео

Барнаул переживает очередное нашествие насекомых – на этот раз жители краевой столицы сообщают об огромном количестве божьих коровок.

В паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" барнаулец выложил видео, на котором запечатлено множество жуков, ползающих по строению № 120 на проспекте Комсомольском.

Примечательно, что насекомым понравилась стена с мемориальной доской, которая гласит, что в здании работал Израил Копиелович – заслуженный строитель РСФСР, кавалер орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета".

Отметим, что повышенное количество божьих коровок в городах в осенний период фиксируется довольно часто, когда на улице устанавливается благоприятная теплая погода. Так насекомые напомнили жителям краевой столицы о том, что наступило бабье лето.