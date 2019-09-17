Все уйдут, а я останусь. Кого потеряла и кого получила команда Томенко за год работы

Ровно год назад Виктор Томенко прошел послевыборную процедуру инаугурации и после четырех с половиной месяцев работы в регионе стал полноправным губернатором. Вторым важным процессом (первым был объезд края перед выборами) стало формирование команды. Прежде всего ротация произошла в правительстве, но были в течение года и другие перестановки. Кто-то улучшил свои кадровые позиции, кто-то ушел почти в никуда.

Ушли

Прежде всего напомним, кто из правительства Александра Карлина в команду Виктора Томенко не попал. Это начальник управления по тарифам Сергей Родт, министр образования Александр Жидких, глава управления имущественных отношений Людмила Сорокина, глава управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк, начальник управления молодежной политики и спорта Елена Лебедева. Все, разумеется, с приставкой экс.

Технически, в органах власти остался работать Андрей Щукин. Но переход с поста зампреда правительства на пост замминистра юстиции – это, очевидно, потеря влияния. Точно так же – с понижением – посты сохранили бывший вице-премьер Надежда Капура, назначенная начальником управления по труду, и экс-министр соцзащиты Михаил Дайбов, ставший заместителем управляющего делами правительства и губернатора (оба лишились постов после скандала с закрытием дома престарелых).

Ушел, правда, сам, и один из ведущих специалистов в краевой администрации, министр финансов Владимир Притупов. В карьере произошло головокружительное повышение – его позвали в аппарат правительства РФ.

Одно из главных назначений еще впереди – новый глава Барнаула. Хотя де-юре его будут выбирать депутаты, де-факто решение за командой губернатора. Кто бы им ни стал – это обязательно будут вспоминать Томенко еще долгие годы. Со знаком плюс или минус – пока непонятно. Собственно, главная отставка пока – уход с этого поста Сергея Дугина. Целесообразность его работы всегда вызывала вопросы. Он был назначен еще в 2015 при Карлине, ушел при Томенко в августе 2019. Говорят, сам давно собирался, да не отпускали.

Ушел с должности и глава Заринска Иван Терешкин – тоже тема не первой свежести. Вообще отметим, что Виктор Томенко не имеет привычки рубить с плеча. Если он кого-то назначил или отправил в отставку, то обязательно пройдя через пресловутые "семь раз отмерь".

Пришли

Не пришла, а триумфально вернулась Стелла Штань. Депутат барнаульской гордумы, а позже краевого парламента, член команды самого любимого в народе мэра Владимира Баварина, она в какой-то момент была отстранена от власти и партии "Единая Россия", на пользу которой, в отличии от многих коллег, реально работала. Теперь она – представитель губернатора и правительства в парламенте. Казалось бы, что за должность? Но на деле Штань является активным проводником между двумя уровнями власти и чуть ли не самой влиятельной женщиной в "голубом" доме.

Как и ожидалось (правда, думали, их будет больше), Томенко "захватил" с собой из Красноярска несколько будущих министров: Дмитрия Попова на пост главы Минздрава, Ивана Кибардина на место заместителя имущественного направления, Александра Климина – министра промышленности, Игоря Степаненко – как куратора ЧС, Олега Веремеинко назначил главой инспекции строительного и жилищного надзора.

Еще одно важное назначение – москвича Дениса Губина на пост политического заместителя. При Александре Карлине эти вопросы курировал Виталий Снесарь. В правительстве он остался, но такого политического веса уже не имеет.

По карьерной лестнице заметно поднялись: Павел Дитятев (министр экономического развития), Александр Евстигнеев (начальник управления по развитию предпринимательства), Александр Дементьев (министр транспорта), Алексей Перфильев (министр спорта, ранее вообще не работал во власти), то же можно сказать и про Екатерину Четошникову (начальник управления молодежной политики) и про Евгения Зрюмова (начальник управления цифрового развития).

Высокий министерский пост получил ректор краевого института развития образования Максим Костенко. На новом, хотя уже и не новом, месте он чувствует себя очень комфортно и уверенно. И представляет ту часть правительства, которые, как и Томенко, спокойно отвечают на неудобные вопросы, общаются в соцсетях и намного более открыты, чем те, кто имеет опыт работы под руководством Александра Карлина.

Кстати, до сих пор остается вакантным место промышленного заместителя правительства. Виктор Томенко не неоднократные вопросы журналистов отвечал: "Потерпите, скоро назначу". Но пока этого не произошло.

Как видим, Томенко провел значительные кадровые перестановки, но происходит это небыстро.