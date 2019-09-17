Все уйдут, а я останусь. Кого потеряла и кого получила команда Томенко за год работы

Ровно год назад Виктор Томенко прошел послевыборную процедуру инаугурации и после четырех с половиной месяцев работы в регионе стал полноправным губернатором. Вторым важным процессом (первым был объезд края перед выборами) стало формирование команды. Прежде всего ротация произошла в правительстве, но были в течение года и другие перестановки. Кто-то улучшил свои кадровые позиции, кто-то ушел почти в никуда.
Ушли
Прежде всего напомним, кто из правительства Александра Карлина в команду Виктора Томенко не попал. Это начальник управления по тарифам Сергей Родт, министр образования Александр Жидких, глава управления имущественных отношений Людмила Сорокина, глава управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк, начальник управления молодежной политики и спорта Елена Лебедева. Все, разумеется, с приставкой экс.
Технически, в органах власти остался работать Андрей Щукин. Но переход с поста зампреда правительства на пост замминистра юстиции – это, очевидно, потеря влияния. Точно так же – с понижением – посты сохранили бывший вице-премьер Надежда Капура, назначенная начальником управления по труду, и экс-министр соцзащиты Михаил Дайбов, ставший заместителем управляющего делами правительства и губернатора (оба лишились постов после скандала с закрытием дома престарелых).
Ушел, правда, сам, и один из ведущих специалистов в краевой администрации, министр финансов Владимир Притупов. В карьере произошло головокружительное повышение – его позвали в аппарат правительства РФ.
Одно из главных назначений еще впереди – новый глава Барнаула. Хотя де-юре его будут выбирать депутаты, де-факто решение за командой губернатора. Кто бы им ни стал – это обязательно будут вспоминать Томенко еще долгие годы. Со знаком плюс или минус – пока непонятно. Собственно, главная отставка пока – уход с этого поста Сергея Дугина. Целесообразность его работы всегда вызывала вопросы. Он был назначен еще в 2015 при Карлине, ушел при Томенко в августе 2019. Говорят, сам давно собирался, да не отпускали.
Ушел с должности и глава Заринска Иван Терешкин – тоже тема не первой свежести. Вообще отметим, что Виктор Томенко не имеет привычки рубить с плеча. Если он кого-то назначил или отправил в отставку, то обязательно пройдя через пресловутые "семь раз отмерь".
Пришли
Не пришла, а триумфально вернулась Стелла Штань. Депутат барнаульской гордумы, а позже краевого парламента, член команды самого любимого в народе мэра Владимира Баварина, она в какой-то момент была отстранена от власти и партии "Единая Россия", на пользу которой, в отличии от многих коллег, реально работала. Теперь она – представитель губернатора и правительства в парламенте. Казалось бы, что за должность? Но на деле Штань является активным проводником между двумя уровнями власти и чуть ли не самой влиятельной женщиной в "голубом" доме.
Как и ожидалось (правда, думали, их будет больше), Томенко "захватил" с собой из Красноярска несколько будущих министров: Дмитрия Попова на пост главы Минздрава, Ивана Кибардина на место заместителя имущественного направления, Александра Климина – министра промышленности, Игоря Степаненко – как куратора ЧС, Олега Веремеинко назначил главой инспекции строительного и жилищного надзора.
Еще одно важное назначение – москвича Дениса Губина на пост политического заместителя. При Александре Карлине эти вопросы курировал Виталий Снесарь. В правительстве он остался, но такого политического веса уже не имеет.
По карьерной лестнице заметно поднялись: Павел Дитятев (министр экономического развития), Александр Евстигнеев (начальник управления по развитию предпринимательства), Александр Дементьев (министр транспорта), Алексей Перфильев (министр спорта, ранее вообще не работал во власти), то же можно сказать и про Екатерину Четошникову (начальник управления молодежной политики) и про Евгения Зрюмова (начальник управления цифрового развития).
Высокий министерский пост получил ректор краевого института развития образования Максим Костенко. На новом, хотя уже и не новом, месте он чувствует себя очень комфортно и уверенно. И представляет ту часть правительства, которые, как и Томенко, спокойно отвечают на неудобные вопросы, общаются в соцсетях и намного более открыты, чем те, кто имеет опыт работы под руководством Александра Карлина.
Кстати, до сих пор остается вакантным место промышленного заместителя правительства. Виктор Томенко не неоднократные вопросы журналистов отвечал: "Потерпите, скоро назначу". Но пока этого не произошло.
Как видим, Томенко провел значительные кадровые перестановки, но происходит это небыстро.
Комментарии
Одни ушли другие пришли.
решение по костенко реально правильное, он за год не растерял доверия у сообщества, открытость - реально его козырь, все сплетни и домыслы разбиваются