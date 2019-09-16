Опята-убийцы появились в сибирских лесах. Ученые хотят изменить их геном

Ученые обеспокоены изменением "поведения" опят, которые стали приводить к гибели деревьев в Сибири, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал BMC Genomics.

"В настоящее время именно опенок северный вызывает массовые очаги усыхания хвойных пород, – рассказал замдиректора Института леса имени Сукачева СО РАН Игорь Павлов. – Что его подталкивает к такому поведению, кроме глобального изменения климата, наиболее значимого именно для северных лесов, нам еще предстоит выяснить".

Для решения этой проблемы сотрудники Сибирского федерального университета активно изучают геномы различных видов опят. Уже полностью проанализированы результаты исследования четырех их видов.

На основании полученных результатов ученые хотят научиться менять геном грибов таким образом, чтобы они перестали убивать деревья, у которых после воздействия начинают гнить корни, что в конечном итоге приводит к их усыханию.

"Практически можно "перепрограммировать" митогеномы и геномы грибов, изменив патогенность, но для этого нам нужно лучше знать их функционирование, экспрессию генов, механизмы патогенности и взаимодействия с растением в системе "паразит – хозяин", – уточнил заведующий лабораторией лесной геномики СФУ Константин Крутовский.

Стоит отметить, что пока сибирские ученые внимательно изучают грибы, чтобы абсолютно безвредно поменять геном, биолог Денис Ребриков объявил о намерении провести эксперимент по генетическому редактированию зародышей человека.

С помощью редактирования генома эмбриона Ребриков намерен бороться с наследственной глухотой, вызванной мутацией в гене GJB2.

По его словам, у будущей матери уже запущен процесс получения яйцеклеток. Оплодотворение, редактирование и анализ результатов займет около месяца, после этого Ребриков планирует подать запрос в Минздрав, чтобы получить разрешение на редактирование эмбрионов для этой семейной пары.

Биолог рассчитывает, что его метод квалифицируют как "применение лекарства, которое либо не зарегистрировано в РФ для использования, либо вообще суперновое лекарство". Он уверен, что его эксперимент получит одобрение.