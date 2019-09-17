Праздник желудка: барнаульцы ели на скорость бургеры, хот-доги и пельмени

Фото: Татьяна Алдабаева

15 сентября 2019 года под эгидой НАШЕГО Радио Барнаул на фестивале "Парк гриль" прошло необычное соревнование – чемпионат по скоростному поеданию "СуперОбжора 2019".

Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Участникам отборочных конкурсов предстояло как можно быстрее "умять" хот-доги и бургеры – всего за 5 минут.

За звание "СуперОбжоры 2019" боролись 20 человек. Не скучали и зрители: ведущие НАШЕГО Радио Барнаул Глеб Пикалов и Саша Рязанова подключали их к конкурсам от компаний-партнеров, которыми стали сеть магазинов "Вкусная жизнь", компания "Дом меда", сеть магазинов "Океан".

По результатам четырех этапов в финал прошли четверо участников:

Григорий Эрлих;

Владимир Калинкин;

Евгений Мелюхов;

Юрий Карпов.

Финалистам предстояло съесть по 1 кг 150 граммов вкусных пельменей за 4 минуты. Самым быстрым и ненасытным суперобжорой стал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму лежа Юрий Карпов.

Всем финалистам подарили по коробке мороженого и сертификаты в сеть ресторанов "Грильница".

От НАШЕГО Радио Барнаул победителю достался главный приз – велосипед Steis Focus MD 21 ("Стейс Фокус ЭмДи 21").