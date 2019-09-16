Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

16 сентября ушел из жизни народный артист РСФСР Юрий Колычев, сообщает пресс-служба Московского государственного театра имени Ленинского комсомола.

15 декабря актеру театра и кино исполнилось 90 лет. Большую часть своей деятельности он посвятил работе в труппе "Ленкома". Он участвовал в постановках с 1957 года.

"Он сразу стал для меня ведущим, надежным, необходимым, — рассказывал про него художественный руководитель театра Марк Захаров. — Удивительное сочетание драматической глубины, силы, мужской, почти мужицкой обстоятельности с неожиданным комедийным обрамлением".

На счету Юрия Колычева сотни ролей в различных постановках. В их числе спектакли "Вишневый сад" (2009), "Тартюф" (2006), "Шут Балакирев" (2001) и другие.

В 1999 году за заслуги в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную работу награжден Орденом Почета. В 2013 году отмечен Благодарностью президента РФ за заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.